Журнал Scientific Reports опубликовал работу антропологов американского Смитсоновского музея естественной истории (SMNH), согласно которой ученые смогли обнаружить доказательства использования предками человека подручных средств для борьбы друг с другом возрастом на миллион лет раньше, чем считалось ранее.

По словам научного сотрудника SMNH, Бриана Побинера, на останках берцовой кости, найденных во время раскопок на территории Кении, были обнаружены следы от каменного орудия. Анализ повреждений позволил ученым сделать вывод, что человек, которому принадлежат обнаруженные останки, был убит, разделан и употреблен в пищу своими сородичами.

Данная находка свидетельствует, что древние гоминины поедали друг друга еще 1,45 миллиона лет тому назад. Ученые не могут достоверно определить, какому конкретно виду древних людей принадлежат обнаруженные останки – австралопитеку Paranthropus boisei или человеку прямоходящему (Homo erectus). До этого открытия самым древним доказательством использования гоминином орудия для убийства себе подобного был череп возрастом около 430 лет тому назад.