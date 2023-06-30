Со следующей недели можно ожидать снижение курсов евро и доллара, так как Центробанк огласил свои планы по увеличению ключевой ставки и периоду уплаты налогов, сообщил гендиректор агентства “БизнесДром” Павел Самиев.
Эксперт напомнил, что на текущей неделе курс иностранных валют сильно растет, хотя для этого нет никаких фундаментальных предпосылок. К причинам можно было бы отнести повышение дисконтов на нефть из России, но динамика в этой области не такая серьезная, чтобы спровоцировать столь серьезный удар по курсам.
По мнению аналитика, на валютный рынок мог выйти крупный игрок, который закупает доллар и евро в больших объемах. В этой ситуации сложно сказать, до какой отметки продолжится рост, но вряд ли закупки будут продолжаться постоянно.
“Думаю, все изменится уже на следующей неделе. Во-первых, наступит период уплаты налогов — нужно будет аккумулировать рубли. Во-вторых, ожидания по повышению ключевой ставки ЦБ — это одно, а непосредственное повышение, даже символическое, уже точно даст укрепление рубля. Вероятно, после этого курс вернется на уровни прошлой недели”, – считает Самиев.