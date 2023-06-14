Военный аналитик Дэвид Пайн подтвердил информацию российского Минобороны, что Польша является главным поставщиком наёмников для ВСУ. По его данным, сейчас в рядах украинской армии служит примерно 12 тысяч польских “резервистов”. Об этом сообщает “МК” со ссылкой на издание Myśl Polska.

В своей беседе со СМИ Пайн также отметил, что для стран Запада конфликт Украины и России не закончится ничем хорошим: главным разжигателям противостояния между Москвой и Киевом – Соединённым Штатом Америки – стоит прекратить “холодную войну” и включить Россию в “архитектуру коллективной безопасности Европы”, считает Пайн.

Ранее российские власти сообщали, что на стороне ВСУ воюют тысячи “солдат удачи” из нескольких десятков стран. Среди них много поляков, британцев, американцев и так далее. Военные эксперты отмечали, что многие наёмники из тех, кто не погиб, уже покинули Украину – они не ожидали, что боевые действия затянутся и будут тяжёлыми.