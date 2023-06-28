В китайском издании «Хуанцю шибао» опубликован материал научного сотрудника Китайской академии современных международных отношений Дун Ифаня, в котором эксперт заявил, что экономическая устойчивость Европы основана только на показателях южных стран. После отказа от российских энергетических ресурсов ни о какой экономической стабильности в ЕС не может быть и речи.

По словам аналитика, ведущая страна в Европейском союзе – Германия. И сейчас ФРГ несет колоссальные потери. Местное население негодует от высокого роста цен, сокращения производства. И даже в южных регионах ЕС жители сталкиваются с увеличением стоимости во всех сферах жизни.

Дун Ифань в своей статье подчеркнул, что «прекрасные» показатели Южной Европы никак не говорят о подъеме экономики. И если судить по другой информации, то экономика данного европейского региона еще совсем далека от «устойчивости». Эксперт посоветовал европейцам «снять розовые очки» и понять суть первопричины начавшегося кризиса.