ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В китайском издании «Хуанцю шибао» опубликован материал научного сотрудника Китайской академии современных международных отношений Дун Ифаня, в котором эксперт заявил, что экономическая устойчивость Европы основана только на показателях южных стран. После отказа от российских энергетических ресурсов ни о какой экономической стабильности в ЕС не может быть и речи.

По словам аналитика, ведущая страна в Европейском союзе – Германия. И сейчас ФРГ несет колоссальные потери. Местное население негодует от высокого роста цен, сокращения производства. И даже в южных регионах ЕС жители сталкиваются с увеличением стоимости во всех сферах жизни.

Дун Ифань в своей статье подчеркнул, что «прекрасные» показатели Южной Европы никак не говорят о подъеме экономики. И если судить по другой информации, то экономика данного европейского региона еще совсем далека от «устойчивости». Эксперт посоветовал европейцам «снять розовые очки» и понять суть первопричины начавшегося кризиса.

Вам может понравиться

«Россия сделала его еще сильнее»: кто сорвал военные планы ВС Украины

Один из видов российской техники стал для украинской армии серьезной проблемой, с которой даже Запад ничего не сможет поделать. ВС РФ удалось сделать его еще сильнее, чем раньше, сообщает РИА

Мэр Кулемзин: очевидцы сообщили о задымлении у ТЦ «Донецк сити» после прилета снаряда ВСУ

Киевский район Донецка в северной части города попал под удар украинских боевиков. Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале о сильном задымлении рядом с торговым центром “Донецк сити”.

Депутат Чепа: экстрадировать Евгения Пригожина в США из России или Белоруссии невозможно

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил о невозможности провести операцию по экстрадиции главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в США с территории Белоруссии или Российской Федерации.