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Государственный секретарь США Энтони Блинкен осуществил двухдневный визит в КНР. После переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином стало известно, что странам удалось достичь некоторого консенсуса, но о конкретных изменений в позициях обоих государство не сообщается.

В первый день визита Блинкен на протяжении нескольких часов беседовал с главой МИД КНР Цинь Ганом и главой Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Отмечается, что Ван И поднял вопрос Тайваня и заявил, что США должны прекратить свое вмешательство во внутренние дела Китайской Народной Республики.

По итогу переговоров не было подписано никаких соглашений, однако они все же заложили основу для личного общения между Байденом и Си Цзиньпином. По всей вероятности, встреча американского лидера и председателя КНР состоится в ноябре на саммите АТЭС.

Журналисты издания Global Times уверены, что визит американского госсекретаря с целью укрепления взаимоотношений между странами на самом деле скрывает за собой корыстные намерения США.

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