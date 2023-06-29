Украину нужно спасать не только от влияния Запада, но и от самой себя. Такое мнение у себя в твиттер-аккаунте высказал американский ветеран Ноктис Дрейвен. Его цитирует РИА “Новости”.

По словам бывшего участника боевых действий, украинский народ был бы в большей безопасности, если бы был ближе к России, а не Европе. Дрейвен также обратил внимание, что Россия никогда не стремилась контролировать всю территорию Украины, а специальная военная операция изначально преследовала цель защитить территории, где традиционно проживают русскоговорящие граждане. Теперь же “необходимо спасать всю Украину”, – подчеркнул ветеран.

Российская специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Её целями власти называли демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту населения Донбасса от преступных действий киевских властей – на протяжении 8 лет города Донецкой и Луганской Народных Республики подвергались обстрелам со стороны ВСУ, в которых гибли мирные жители.