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Во время трансляции новостного сюжета о последствиях атаки беспилотников на Москву американский телевизионный канал Newmax показал кадры с разрушенным домом из города Давенпорт, расположенным в штате Айова.

Американские журналисты выдали кадры с разрушенным домом в городе Давенпорт, где из-за старости конструкции произошло обрушение большей части ветхого строения, за последствия атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву.

При этом ведущая во время демонстрации данных кадров заявила, что в настоящий момент зрители видят последствия «успешной атаки дронов» на столицу Российской Федерации. Американских журналистов не смутил даже тот факт, что на опубликованных кадрах видны таблички возле здания на английском языке.

Однако внимательные зрители американского телеканала уличили журналистов в подмене фактов, касательно атаки дронов на Москву после чего новостной сюжет был удален со всех ресурсов Newmax.

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