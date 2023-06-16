Киевский режим уверенно приближается к своему краху. Именно по этой причине Вашингтон начал работать над вариантами замораживания украинского конфликта с принятием «половинчатого решения». Такое мнение выразил военный эксперт и бывший полковник ВС США Дуглас Макгрегор, ранее занимавший должность советника президента Дональда Трампа.

По его словам, вооруженные силы Украины потеряли большую часть своего потенциала в течение года активных боевых действий. Поэтому в настоящий момент командование украинской армией вынуждено бросать на штурм российских позиций отряды новобранцев, которые не успели пройти полноценный курс военной подготовки, без поддержки авиации.

Макгрегор подчеркнул, что украинский конфликт позволил российской армии стать сильнее. При этом командование ВС РФ всегда старалось уберечь личный состав от ненужных потерь в личном составе. По мнению американского эксперта, сейчас Путин ждет завершения украинского контрнаступления, чтобы начать собственное продвижение на севере и юге Украины.