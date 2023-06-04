Как сообщает РИА Новости, бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире передачи Redacted заявил, что украинские солдаты, прошедшие обучение в странах НАТО не смогут противостоять российской армии. По его словам, ВС России уничтожат их еще до того, как они попытаются добраться до первой линии обороны.

Специалист отметил, что должной подготовки, как это широко афишируется, на базах НАТО украинские военнослужащие не получают. Дело в том, что на полноценную военную подготовку необходим длительный период времени, а бойцов ВСУ готовят в кратчайшие сроки.

Риттер также подчеркнул, что новоиспеченным украинским бойцам необходимо будет «заполнить дыры» в рядах ВСУ, образовавшиеся вследствие тяжелых потерь в боях за Бахмут (прежнее название Артемовск). Но он уверен, что все равно живой силы у ВСУ не будет достаточно для успешных наступательных действий.

Ранее Скотт Риттер заявлял, что ВС России используют сверхточные спутники, с помощью которых ведется наблюдение за передвижением украинских войск. По его мнению, это может полностью изменить ход конфликта.