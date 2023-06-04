ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире передачи Redacted заявил, что украинские солдаты, прошедшие обучение в странах НАТО не смогут противостоять российской армии. По его словам, ВС России уничтожат их еще до того, как они попытаются добраться до первой линии обороны.

Специалист отметил, что должной подготовки, как это широко афишируется, на базах НАТО украинские военнослужащие не получают. Дело в том, что на полноценную военную подготовку необходим длительный период времени, а бойцов ВСУ готовят в кратчайшие сроки.

Риттер также подчеркнул, что новоиспеченным украинским бойцам необходимо будет «заполнить дыры» в рядах ВСУ, образовавшиеся вследствие тяжелых потерь в боях за Бахмут (прежнее название Артемовск). Но он уверен, что все равно живой силы у ВСУ не будет достаточно для успешных наступательных действий.

Ранее Скотт Риттер заявлял, что ВС России используют сверхточные спутники, с помощью которых ведется наблюдение за передвижением украинских войск. По его мнению, это может полностью изменить ход конфликта.

Вам может понравиться

Кроуфорд: Направлением наступления ВСУ может стать территория России

Контрнаступление Украины может начаться на территории России. Таким образом Киев нанесет Москве “хук слева”, заявил британский военный эксперт Стюарт Кроуфорд. Он пояснил, что у командования ВСУ нет большого количества вариантов

РИА Новости: украинские военные целятся дронами-камикадзе в российские санитарные машины

На Донецком направлении украинские боевики используют дроны-камикадзе для ударов по санитарным машинам ВС РФ. Они сделали автомобили с красными крестами, предназначенными для эвакуации раненых бойцов одной из своих приоритетных целей,

Бортников назвал Украину плацдармом для войны Запада против России

Запад использует Украину в качестве плацдарма для подрывной деятельности против Минска и для войны с Россией. Кроме того, США и их союзники занимаются планированием террористических актов ВСУ против РФ, заявил