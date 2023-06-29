ВС США продолжают грубо нарушать достигнутые соглашения о взаимопонимании между Минобороны России и Пентагоном на территории Сирийской Арабской Республики. В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что американский беспилотник приблизился на опасное расстояние к одному из военных объектов России в этой стране. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что дрон MQ-9 Reaper подлетел к военным объектам, которые располагаются в провинции Алеппо на аэродроме Квайрес. Чем закончился вылет беспилотника, не уточняется, однако в Центре отметили, что российская сторона в случае подобных действий США в будущем не может гарантировать, что полёты дронов будут безопасными, поскольку изначально они не был согласованы.

Российская сторона подчеркнула, что нарушение договорённостей со стороны США происходит систематически и носит целенаправленный характер.

США в составе международной коалиции на территории Сирии выполняют антитеррористическую операцию. Однако присутствие американских войск не было согласовано с сирийским правительством, которое поддерживает Москва. Тем не менее Россия и США в 2015 году подписали меморандум о взаимопонимании между двумя странами на территории Сирии.