В последние годы в США с руководящих постов во всех сферах деятельности уходят специалисты, поскольку теперь важен цвет кожи, сексуальная ориентация и пол руководителя, а не его профессиональные навыки. Данная тенденция гарантирует, что государственным и частным сектором в США будут руководить не лучшие, а наиболее «разнообразные». Об этом в своем материале сообщает издание American Thinker.

Обозреватель издания Андреа Видбург приводит аналитический материал Гарольда Робертсона, в котором он попытался раскрыть проблему кризиса профессионалов в США. По мнению Робертсона, в последние годы Америку накрыла волна, на первый взгляд, не связанных между собой катастроф. Например, в период менее полугода в 2017 году на флоте столкнулось три военных корабля ВМС США, а через год на линии электропередач PG&E произошел масштабный пожар, в результате которого погибло 85 человек.

В последнее время с рельсов начали часто сходить целые грузовые составы, перевозящие опасные химические вещества. При этом никто не видит связь между подобными сообщениями, количество которых только увеличивается. Робертсон уверен, что причиной катастроф является неправильная политика руководства страны в вопросе отбора кандидатов на руководящие должности.

В соответствии с официальной политикой государства, неквалифицированные кадры систематически продвигаются на руководящие должности, в то время как профессионалов отстраняют от работы. При этом отказ от системы угнетения людей по расовому признаку привел к возникновению дискриминации нового типа. Теперь важнейшей характеристикой профессионала в любой сфере является его пол, сексуальная ориентация и цвет кожи. Причем данные требования стали нормой даже при распределении должностей в правительстве страны.

Робертсон считает, что только признание проблемы поможет вывести государственный самолет из штопора, иначе трагедии для США не избежать.