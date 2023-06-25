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Провал украинской армии в ходе контрнаступления и огромные потери в технике и живой силе станут для Соединенных Штатов важным уроком. Украинских боевиков обучали в странах НАТО, в том числе, и в США, однако действовали они абсолютно неумело, пишет американское издание American Greatness.

“Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, изучающих военное дело”, – написал в своей публикации журналист Кристофер Роуч.

По словам обозревателя, украинцы не только непрофессионально действовали на поле боя, но и продемонстрировали, что совершенно не умеют обращаться с техникой западного образца.

Напомним, на Украине не считают контрнаступление провалившимся, заявляя, что все идет по плану. Так, 24 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила о продвижении ВСУ сразу на 4 направлениях.

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