Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Ашмарина рассказала, что личная жизнь у нее не складывает. Несколько раз она пыталась создать полноценную семью, но в итоге все разрушилось. Сейчас Алена ведет свой бизнес и самостоятельно воспитывает своих четырех детей.

36-летняя звезда «Дома-2» недавно рассталась со своим женихом накануне свадьбы. Но она старается не унывать, а работать над собой, заниматься детьми и следить за своей внешностью. Как заявила Ашмарина, расставание с ее избранником – бизнесменом Жан-Полем Чуркиным, все же пошло ей на пользу. Стресс поспособствовал тому, что она смогла сбросить лишние килограммы. А вот поддержать свое ментальное здоровье Алена смогла с помощью психолога.

Алена Ашмарина недавно решила похвастаться перед подписчиками своей стройной фигурой, опубликовав фотографию в нижнем белье. Телезвезда выложила в соцсеть свое селфи, где она позирует в черном кружевном комплекте. Фотографию Алена подписала кратко: «Доброе утро!»