Украинский футболист Александр Зинченко, в настоящий момент выступающий за лондонский клуб «Арсенал», дал большое интервью журналисту Пирсу Моргану, во время которого высказался по поводу своего отношения к спортсменам из России и Белоруссии, не комментирующим спецоперацию на Украине.

По его словам, молчание своих родителей в будущем будет оплачено их детьми и внуками. Потомки российских и белорусских спортсменов, по мнению украинского футболиста, расплатятся своей репутацией за выбор своих родителей.

Спортсмен из Украины резко высказался по поводу участия российских спортсменов в международных турнирах. Он считает, что спортсменов из России и Белоруссии нельзя допускать к соревнованиям ни в одном виде спорта. Футболист добавил, что не пожмет руку российским спортсменам на турнирах высшего уровня из-за их молчаливой реакции на события специальной военной операции, происходящие на территории Украины.