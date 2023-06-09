Как сообщает военный политолог и доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Украина.ру», в случае прямого столкновения России и НАТО география конфликта будет расширена не только на европейские страны, но также на Тихий Океан и Арктику.

По словам эксперта, Запад в настоящий момент пытается подготовить свое общество к возможному расширению украинского конфликта. Свидетельством этого является последнее заявление бывшего генсека НАТО Андерс Фог Расмуссена о возможном заходе войск некоторых европейских государств на территорию Украины.

Таким образом, бывший натовский генсек начинает формировать общественное мнение на Западе о необходимости участия в боевых действиях европейских армий. Перенджиев отмечает, что успешное отражение контрнаступления ВС Украины наносит урон не только Киеву, но и всему коллективному Западу. Поэтому, как только остатки украинской армии будут «перемолоты» во время контрнаступления, Запад может ввести в зону боевых действий военнослужащих отдельных стран НАТО. Данное заявление призвано также проверить реакцию руководства России.