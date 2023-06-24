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Подавляющее число бойцов ЧВК “Вагнер” ничего не знали о планах Евгения Пригожина и готовящейся попытки военного мятежа. Об этом рассказал заместитель руководителя Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Он пояснил, что бойцам сообщили о необходимости переброски в Белгородскую область для защиты региона от атак ВСУ.

“Они были немало удивлены дальнейшим ходом событий”, – написал экс-командир батальона “Восток” в своем телеграм-канале.

Кроме того, он отметил, что по словам некоторых представителей частной военной компании, “Вагнер планирует пойти на захват Краснодара.

В настоящий момент ЧВК удерживает под контролем здание штаба ЮФО в Ростове. Кроме того, колонны с техникой видели в Воронежской и Липецкой областях.

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