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Украинские ВС могут организовать провокацию на День России, считает военный эксперт Геннадий Алехин. Он рассказал, что российские военные предполагают попытки ВСУ устроить “какую-то пакость” и готовят ответные сюрпризы.

“Какие именно, лучше не разглашать”, – сообщил эксперт порталу Ura.ru.

Алехин также рассказал о ситуации в Белгородской области, которая остается в зоне риска. В Новой Таволжанке, которую ВСУ несколько раз атаковали, находятся российские ВС, уже проведет целый ряд инженерных работ, поэтому ситуация нормализовалась.

Красноярушский, Шебекинский и Борисовский районы время от времени попадают под обстрелы боевиков.

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