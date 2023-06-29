Американская порноактриса Джоанна Энджел рассказала о самой безумной сцене в карьере. По ее словам, еще в 2000-х годах ей пришлось сниматься в фильме для взрослых в образе зомби. Об этом актриса рассказа в подкасте Pillow Talk, опубликованном на портале YouTube.

Для съемки данного эпизода актеры использовали большое количество ненастоящей крови. Энджел рассказала, что съемки проходили в огромном помещении с очень высокими потолками, однако брызги искусственной крови попали даже на потолок.

Фанаты актрисы оценили видеоролик по достоинству, поскольку после публикации он мгновенно стал очень популярным. Актриса также добавила, что после премьеры данного эпизода ей даже звонили из журналов, посвященных хоррор тематике, с предложениями о сотрудничестве. При этом Энджел удалось занять первое место в номинации «Самая скандальная сцена» на церемонии награждения AVN Awards, более известную как «Порно-Оскар», за главную роль в данном ролике.