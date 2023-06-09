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Никакая сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов. Его слова, сказанные в эфире телеканала “Крым 24”, приводит “Лента.ру”.

Так Аксёнов прокомментировал возможность контрнаступления украинской армии на полуостров. Глава Крыма также рассказал, что на линии боевого соприкосновения ситуация меняется постоянно. В этой связи цели российских военных в ближайшее время могут быть скорректированы – предположил глава региона.

Аксёнов также заметил: нельзя допустить, чтобы большая часть территории Украины осталась не демилитаризованной. В противном случае это грозит вхождением страны в НАТО, после чего с Киевом “не о чем будет разговаривать”.

Демилитаризация наряду с денацификацией Украины являются одними из основных целей специальной военной операции России. Об этом ещё в самом начале СВО говорил президент Владимир Путин. Также среди целей спецоперации указывались защита мирного населения Донбасса и нейтральный статус Украины.

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