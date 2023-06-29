Популярный российский актер и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов в интервью «АиФ» рассказал, к чему приведет русофобия, активно продвигаемая странами коллективного Запада.

По его словам, западные лидеры плохо помнят историю своих собственных стран, поскольку не знают, чем обычно заканчивались походы их предков против России. Поэтому Певцов порекомендовал европейцам вспомнить высказывание канцлера Бисмарка, который когда-то сказал: «Я знаю сотни способов вытащить медведя из берлоги, но ни одного, чтобы загнать его туда обратно». Поэтому европейцам не стоит будить русского медведя, резюмировал Певцов.

Также по мнению российского артиста, чем дольше будет продолжаться специальная военная операция, тем сильнее будет становиться Российская Федерация. При этом русофобия, которая активно пропагандируется на Западе, со временем обернется интересом к русской культуре. Как только США потеряют контроль над странами Балтии, то население Прибалтики само изъявит желание изучать русский язык.