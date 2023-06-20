Шахтерский поселок Ткуарчал, дома в котором строили пленные звери-эсэсовцы после Великой Отечественной войны, является самым шокирующим курортом Абхазии. Обозреватель Георгий Зотов рассказал подробности о нем в издании “Аргументы и Факты”.

Он сразу предупредил, что городок располагается не на самом берегу моря – от Ткуарчала до пляжа придется проехаться полтора часа. Однако многих туристов привлечет постапокалиптическая атмосфера этого курорта.

В советские времена это был достаточно крупный шахтерский городок, в котором проживало более 20 тысяч человек. Однако сейчас в нем не наберется и пяти тысяч. После войны в начале 90-х годов, когда Грузия интенсивно обстреливала Ткуарчал, многие уехали в другие регионы и страны.

Помимо атмосферы постапокалипсиса, в Ткуарчале есть и другие достопримечательности. Именно здесь располагаются знаменитые во времена СССР радоновые источники, исцеляющие людей с заболеваниями кожи и суставов. Для принятия ванн с целебной водой работает даже специально предназначенная гостиница.

В некоторых поселках вокруг города живет не более 20-40 человек, пустующие многоэтажки пугают, но одновременно с этим привлекают внимание туристов.