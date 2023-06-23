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Доктор юридических наук, американист Александр Домрин назвал Соединенные Штаты оккупированной страной, захваченной интернационалистами и глобалистами. Им совершенно наплевать на мнение американцев, так как главная задача – верно служить интересам “коллективного Сороса”.

Именно поэтому достаточно сложно предпринять какие-то меры, которые заставят Америку вместо организации новых подлостей за пределами страны заниматься своими внутренними делами.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США устранили все моральные барьеры, поэтому Россия вполне может уничтожить подводные кабели на дне Атлантики, соединяющие страны коллективного Запада. Но она этого не делает, так как результатом станет множество проблем для непричастных к злодеяниям США государств.

Домрин пояснил, что технически Россия никак не может повлиять на Соединенные Штаты. Однако у нее есть возможность деморализовать властные структуры Америки, оказать воздействие на спецслужбы.

“Америка должна задуматься, прежде всего, о собственном устройстве. Понять, что у неё своих проблем выше крыши, которые нужно решать. И свои задачи важнее, чем какие-то проблемы глобалистов. Не надо пытаться навязывать волю другим странам, тем более в лице России на территории Украины или где-то ещё. Вот такого рода развитие мне представляется наиболее вероятным без какого-то внешнего воздействия на США”, – заявил эксперт.

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