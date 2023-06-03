Российская и латвийская актриса и телеведущая Агата Муцениеце расекретничалась и рассказала, что смогла сбросить свой вес до 54 килограммов. Поддерживать фому ей помогает правильное питание, бег и физические упражнения.

34-летняя селебрити поделилась со своими подписчиками в популярной социальной сети, что она невероятна довольна собой, так как достигла веса в 54 килограмма. Она рассказала, что регулярные занятия спортом помогли ей в этом. В день Агата старается пробегать расстояние в десять километров. Также телеведущая придерживается правильного сбалансированного питания.

Стоит отметить, что Агата Муцениеце является заботливой мамой. В браке с Павлом Прилучным у Агаты родилось двое детей: 10-летний Тимофей и 7-летняя Мия. Однако супруги развелись еще в 2020 году, поэтому Агата растит детей самостоятельно. Свою девичью фамилию актриса использует в качестве псевдонима. Она оставила фамилию бывшего мужа в качестве официальной.