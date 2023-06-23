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Российская и латвийская актриса Агата Муцениеце в марте дебютировала в кабаре-театре. Восторг зрителей вызвала роль роковой красотки, которую исполняет актриса. Выход Агаты сопровождается хореографическими и вокальными номерами. После очередного шоу Муцениеце поделилась с поклонниками последствиями после каждого своего выступления. Она рассказала, что на самом деле все не так просто, как кажется. Актриса на сцене не просто «крутит попой», а прикладывает большие усилия. Агата показала своим подписчикам красные следы на ногах от обуви, в которой она выступала.

Но, несмотря на усталость, Агате очень нравится выступать на сцене, после каждого своего выступления она ощущает непередаваемую радость. По словам актрисы, уникальность ее профессии в том, чтобы испытывать подобные двоякие чувства.

По словам Муцениеце, именно благодаря выступлениям в кабаре-театре она приобрела желаемую стройную фигуру. Данная работа обязывает 34-летнюю артистку соблюдать правильное питание и заниматься физическими упражнениями.

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