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ВС РФ существенно превосходит Украину в количестве боеприпасов к артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Поэтому они могут практически неограничено наносить удары по позициям ВСУ сообщает агентство “Франс Пресс” со ссылкой на украинских военных.

Боевики жалуются, что на одну цель могут потратить не более пяти снарядов, так как количество боеприпасов сильно ограничено. Россия же имеет собственные боезаряды.

Благодаря этому она часто прибегает к массированным залпам по позициям противника, а ВСУ позволить себе такого не могут. Кроме того, военные заявляют, что по военным технологиям и по количеству беспилотных аппаратов ВС РФ явно выигрывают, несмотря на помощь Киеву от Запада.

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