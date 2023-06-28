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В мае, Андрей Смирнов, известный режиссер фильма «Белорусский вокзал» и успешный актер, представил свою новую историческую драму «За нас с вами». Однако этот фильм о сталинских репрессиях вызвал возмущение у многих россиян и не был показан в кинотеатрах, сообщает thevoicemag.

В интервью Смирнов рассказал о своем опыте, когда он наткнулся на отзывы в интернете о своем новом фильме. Он был потрясен потоком злобы, грязи и доносов на свой адрес. В отзывах требовалось вернуть государственную цензуру, чтобы «пошляки» вроде него не могли делать то, что они делают. Также были заявления, что фильм якобы русофобский, при этом евреи были изображены с симпатией, а русских унижали. Смирнов назвал такие утверждения полным абсурдом.

82-летний режиссер высказал мнение, что его критики просто не умеют смотреть кино и не способны понять его творчество. Он также подчеркнул, что был оскорблен тем, что по мнению критиков, неправильно выбрал свою жену, Евгению Цыганову, для роли в фильме.

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