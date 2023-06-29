Издание PageSix обратило внимание на новое фото американской репортерши Лорес Санчес, предполагаемой невесты самого богатого человека в мире Джеффа Безоса.

На своей странице в Instagram (социальная сеть, запрещенная в России) она поделилась фото, на котором предстала в дешевом бикини.

На опубликованном снимке телезвезда позирует в вязаном раздельном купальнике итальянского бренда Tezenis, который состоит из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов.

Известно, что стоимость этого плавательного костюма составляет всего 54 доллара (4,6 тысячи рублей). Лорес также дополнила свой образ белой удлиненной рубашкой и солнцезащитными очками, а волосы аккуратно собрала наверх. В подписи к посту она написала: «Лето без фильтров».