ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание PageSix обратило внимание на новое фото американской репортерши Лорес Санчес, предполагаемой невесты самого богатого человека в мире Джеффа Безоса.

На своей странице в Instagram (социальная сеть, запрещенная в России) она поделилась фото, на котором предстала в дешевом бикини.

На опубликованном снимке телезвезда позирует в вязаном раздельном купальнике итальянского бренда Tezenis, который состоит из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов.

Известно, что стоимость этого плавательного костюма составляет всего 54 доллара (4,6 тысячи рублей). Лорес также дополнила свой образ белой удлиненной рубашкой и солнцезащитными очками, а волосы аккуратно собрала наверх. В подписи к посту она написала: «Лето без фильтров».

Вам может понравиться

Депутат Чепа: экстрадировать Евгения Пригожина в США из России или Белоруссии невозможно

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил о невозможности провести операцию по экстрадиции главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в США с территории Белоруссии или Российской Федерации.

Daily Mail: сотрудники, постоянно работающие с ИИ, чаще страдают от бессонницы, одиночества и пьянства

Группа исследователей из Университета Джорджии провела серию экспериментов в США, Малайзии, Индонезии и Тайване с целью выяснить, какое влияние оказывает на человека частое общение с искусственным интеллектом (ИИ). Результаты исследования

Польская туристка рассказала об отношении к россиянам в Анталье

Польская туристка по имени Агнешка, прилетевшая на отдых в Турцию, поделилась своим недовольством, что в турецком курорте Анталье очень распространено общение персонала на русском языке. Ее история об отдыхе в