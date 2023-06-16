Экс-модель, а ныне популярная американская актриса Габриэль Юнион продемонстрировала свою эффектную фигуру в купальнике. Несмотря на свой 50-летний возраст, звезда фильмов «Думай как мужчина», «Добейся успеха» выбрала очень откровенный и эффектный купальник. А все потому, что стройному и подтянутому телу актрисы могут позавидовать даже молодые девушки. Соответствующие фотографии были опубликованы изданием Daily Mail.

Габриэль выбрала белое бикини ассиметричного кроя. Топ с бретелей на одно плечо эффектно подчеркнул зону декольте актрисы. А высокий крой белых плавок подчеркнул изгибы бедер селебрити. Длинные волосы знаменитости были уложены в высокий хвост. Дополнением образа служили крупные солнцезащитные очки коричневого цвета.

Стало известно, что Габриэль Юнион сыграла главную роль в фильме «Идеальная находка». Режиссером картины является Нума Перрье. Премьера фильма должна состояться 23 июня на канале Netflix.