Пять европейских государств собираются совместно закупить переносные системы ПВО Mistral. Соответствующий документ подписали представители Франции, Бельгии, Кипра, Эстонии и Венгрии. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Официально о сделке не объявлялось, однако информированный источник зарубежного СМИ уточняет, что соглашение между указанным государствами было подписано в Париже недавно, накануне встречи глав оборонных ведомств европейских стран. Сама встреча была посвящена координации усилий по обороне Европы и в том числе наращиванию возможностей по противовоздушной обороне европейских государств.

Системы ПВО Mistral были разработаны во Франции. Первые образцы системы стали поступать на вооружение французской армии ещё в конце 80-х годов прошлого столетия. Со временем системы модернизировались и дорабатывались. Сейчас они находятся на вооружении более 20 стран. В первую очередь переносные зенитные комплексы Mistral предназначены для поражения низколетящих самолётов и вертолётов.