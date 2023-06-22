Экс-участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала в Сети результаты откровенной фотосессии. Снялась она в кружевном белье и чулках белого цвета, дополнив образ серьгами-гвоздиками, квадратными солнцезащитными очками и туфлями на высоком каблуке.

38-летняя актриса и телеведущая в подписи к снимкам написала, что “в комментариях стало душновато”.

Фото спровоцировало настоящий фурор, актрису осыпали комплиментами, называя ее “красивой до небес”, “красоткой”, “сексуальной” и даже “бомбической”.

В качестве визажистки для фотосессии выступила Светлана Шайда. Сделал снимки, которые так понравились поклонникам телезвезды, Даниил Величко.

Ранее Варнава привлекла внимание подписчиков в январе, когда сообщила об изменении имиджа и опубликовала видеозапись похода в парикмахерскую.