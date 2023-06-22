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Сегодня, 22 июня, ровно в 4 утра украинские боевики на немецкой военной технике пошли в контратаку в Запорожской области. Наступательные действия противник осуществляет на Ореховском направлении. Ожесточенные сражения беспрерывно длились достаточно долго.

Отмечается, что поздним вечером 21 июня боевики начали скапливать живую силу и технику на линии Новоданиловка – Работино. Натовская техника и живая сила сосредоточилась на передовых рубежах. 22 июня ровно в 4:00 противник при поддержке артиллерии, немецких танков Leopard и другой бронированной техники начал контратаковать российские позиции. Бойцы ВС РФ, держащие оборону на Ореховском направлении, встретили украинских боевиков заградительным огнем. Часть вражеской техники и живой силы была ликвидирована артиллерией, также некоторые боевые машины подорвались на минах.

На протяжении многих часов шли беспрерывные бои. Военнослужащим 291-го и 70-го полков, спецназовцам, артиллеристы и мобилизованным бойцам из Москвы и Подмосковья удалось отбиться от нападения врага и удержать свои рубежи.

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