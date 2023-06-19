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Машины минирования “Земледелие” способны существенно ослабить темп контрнаступления ВСУ и выводить из строя современные тяжёлые танки. Об этом пишет издание 19Fortyfive – передаёт РИА “Новости”.

По словам автора материала в западном СМИ, “Земледелие” может оперативно создавать минные поля, которые представляют угрозу для любой атакующей стороны. При этом специалист добавил, что особую опасность российские машины минирования представляют для немецких танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Bradley, которые есть на вооружении ВСУ. Что касается танков, то они несмотря на свою мощную защиту от ударов в лоб, могут быть обездвижены обычными минами, которые устанавливает “Земледелие”. Причём такие примеры в ходе контрнаступления ВСУ уже имели место, уверяет автор материала.

Колумнист отметил, что мины, установленные российской машиной, даже при низкой плотности способны существенно снизить мобильность ВСУ.

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