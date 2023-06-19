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Экс-сотрудник американского Конгресса Брэндон Вейхерт в своей публикации в издании “1945” рассказал об очередном падении президента США Джо Байдена. Он отметил, что на фоне бесконечных угроз в адрес России подобные конфузы выглядят особенно смешно.

В штате Колорадо Байден в очередной раз упал в ходе церемонии выпуска курсантов Академии ВВС США. На помощь ему сразу бросились один из офицеров, а также двое агентов Секретной службы. А госсекретарь Энтони Блинкен в это время вещал о том, что армия РФ оказалась “второй на Украине”.

Вейхерт отмечает, что каждое такое падение убеждает весь мир в слабости Соединенных Штатов. И даже если целый ряд стран продолжает идти на поводу у Вашингтона, то лишь затем, чтобы добиться от него самых разнообразных уступок на выгодных для себя условиях.

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