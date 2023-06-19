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Российская армия уверенно держит оборону во время контрнаступления ВСУ. Немалую роль в этом играет применение дронов “Ланцет” на передовой. Об этом пишет издание 19Fortyfive – передаёт РИА “Новости”.

Обозреватель западного издания в своём материале назвал “Ланцеты”  убийцами украинской военной техники. Среди главных преимуществ этого барражирующего боеприпаса, автор публикации отметил его невысокую стоимость, которая сочетается с большой эффективностью, а также дальность полёта и время автономной работы. Они составляют соответственно 40 километров и 40 минут.

По данным автора материала, опубликованного 19Fortyfive, дроны “Ланцет” уже уничтожили десятки единиц бронетехники, артиллерийских систем и систем ПВО украинской армии.

Беспилотники производит концерн “Калашников”.

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