Российская армия уверенно держит оборону во время контрнаступления ВСУ. Немалую роль в этом играет применение дронов “Ланцет” на передовой. Об этом пишет издание 19Fortyfive – передаёт РИА “Новости”.

Обозреватель западного издания в своём материале назвал “Ланцеты” убийцами украинской военной техники. Среди главных преимуществ этого барражирующего боеприпаса, автор публикации отметил его невысокую стоимость, которая сочетается с большой эффективностью, а также дальность полёта и время автономной работы. Они составляют соответственно 40 километров и 40 минут.

По данным автора материала, опубликованного 19Fortyfive, дроны “Ланцет” уже уничтожили десятки единиц бронетехники, артиллерийских систем и систем ПВО украинской армии.

Беспилотники производит концерн “Калашников”.