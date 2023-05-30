Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что лидер Российской Федерации Владимир Путин в течение двух лет избегал телефонного разговора с ним из-за политических разногласий. Об этом президент Украины рассказал в интервью южнокорейской газете Chosun Ilbo.

По словам президента Украины, Путин не хотел с ним вести беседу даже в режиме телефонного разговора. Главной причиной такого поведения российского президента, по мнению Зеленского, стали политические разногласия, связанные с украинским кризисом 2014 года. При этом Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Путиным после вывода подразделений российской армии из зоны проведения спецоперации.

Напомним, что еще в октябре прошлого года на Украине был принят закон о невозможности проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным по инициативе Владимира Зеленского. При этом Кремль всегда выражал готовность начать переговорный процесс.