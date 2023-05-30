Ракета, обломки которой были найдены на территории Польши, в окрестностях города Быдгощ, упала недалеко от учебного центра Североатлантического альянса. Об этом в своем материале со ссылкой на западных чиновников сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

Авторы материала отмечают, что обломки упавшей ракеты были обнаружены на расстоянии в десять миль (примерно 16 километров) от здания учебного центра НАТО. Прежде чем упасть, ракета смогла пролететь примерно половину воздушного пространства Польши. Данный инцидент свидетельствует о проблемах с обнаружением воздушных целей в зоне ответственности системы противовоздушной обороны Североатлантического альянса.

По словам автора статьи, обломки упавшей ракеты были обнаружены спустя несколько месяцев после падения. При этом официального комментария от представителя НАТО так и не последовало по поводу данного инцидента. Однако представитель польской администрации уверил западных журналистов, что представители альянса постоянно следят за системой ПВО всех стран-участниц блока.