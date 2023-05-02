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Бойцами российской группировки «Запад» за минувшие сутки было уничтожено две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Соответствующее заявление было сделано начальником пресс-центра группировки «Запад» Сергеем Зыбинским. Его обращение было опубликовано на официальной странице Телеграм-канала Министерства обороны РФ.

Со слов Зыбинского, на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки выявили и уничтожили две ДРГ противника. По его словам, выполняя свою бревую работу, российские военнослужащие трижды сорвали попытку проведения ротации подразделений ВСУ на передовой в районе Каменки, Синьковки и Кисловки.

Также артиллерийскими расчетами САУ «Мста-С» под командованием сержанта Сергея Свиридова были уничтожены два минометных расчета противника в районе Першотравневого и Синьковки.

Помимо этого, в районе населенного пункта Свесса российской авиацией был нанесен точный удар по объекту ВСУ, где осуществлялся ремонт вооружения и военной техники противника.

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