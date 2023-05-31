В ночь на 29 мая под массированные удары ВС РФ попали не только Киев и Киевская область, но и целый ряд других регионов.

Особенно шумно было в Одессе, где дроны-камикадзе “Герань” атаковали порт и прилегающие к нему районы. Портал “Русская весна” отмечает, что одним из ударов был ликвидирован важный объект, используемый для хранения западного вооружения.

Одесские и киевские власти подтвердили поражение цели, а также сообщили о сильных пожарах в порту. О каком именно объекте идет речь, пока неизвестно, но точно установлено, что удар уничтожил крупную партию западного вооружения, доставленного на Украину. Его уже готовили к отправке на линию соприкосновения, но “Герани” успели раньше.