Оральный секс может представлять определенные риски для здоровья, подобные традиционному сексуальному контакту. Врач-дерматовенеролог Ольга Грязнова поделилась информацией о возможных рисках передачи инфекций между партнерами при занятиях оральным сексом.

Существует риск передачи различных инфекций при поражении слизистой полости рта во время незащищенного орального контакта. Заразиться можно такими инфекциями, как сифилис, гонорея, герпес, ВПЧ, ВИЧ, хламидиоз и гепатит. Ольга Грязнова рекомендует избегать орального секса при наличии каких-либо ранок или трещинок во рту и следить, чтобы выделения из половых органов не попали на слизистую глаз.

Медик также отметила, что не рекомендуется чистить зубы или подвергать зубы и слизистую полость рта механическим воздействиям перед оральным сексом, чтобы избежать усиления кровотечения или возникновения ранок.