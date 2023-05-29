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Часто ломается и всё время буксует. В Сети появилось видео, снятое украинским военным, на котором “всушник” жалуется на технику, предоставленную западными союзниками Киева. Видео публикует издание “Русская Весна”.

На кадрах – бронетранспортер International MaxxPro. Голос на видео рассказывает, что техника совсем не оправдала ожиданий, а все преимущества, которые ей приписывались, оказалась банальным враньём. В числе недостатков, на которые указывает украинский военный, – частные поломки бронетранспортёра, а также его слабая манёвренность на бездорожье, из-за чего он периодически застревает на передовой.

Это уже не первый случай, когда украинские военные невысоко оценивают технику, которую Киеву передают западные страны в рамках военной помощи. Многие эксперты не раз отмечали, что натовская бронетехника плохо приспособлена к передвижению по украинскому бездорожью.

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