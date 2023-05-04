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Россия имеет все возможности для нанесения ударов по центру Киева и правительственным зданиям, однако она воздерживается от этого. Киев же решил себя не ограничивать и именно подобные неадекватные решения совсем скоро станут причиной его капитуляции, рассказал изданию «Известия» военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«Атака на центр государства и первое лицо государства — это перебор», – пояснил он.

По мнению аналитика, теперь Киев уже не может рассчитывать на мирные переговоры. Однако у него остается возможность капитулировать.

Капитуляция, по мнению Дрозденко, это тоже своего рода переговоры, но проходить они будут на условиях России.

Напомним, в ночь на 3 мая ВСУ пытались атаковать Кремль двумя беспилотными аппаратами. Оба дрона были сбиты системой радиоэлектронной борьбы. Пресс-служба президента РФ заявила, что Москва оставляет за собой право на симметричный ответ.

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