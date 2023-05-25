Российские ВС использует особую тактику ударов по военным объектам на Украине, которая подразумевает достижение накопительного эффекта. Это дает возможность исключить быстрое восстановление запасов вооружения и боеприпасов ВСУ, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Он пояснил, что российские ВС не торопятся уничтожать штабы противника, если склады с ракетами и снарядами, ангары с техникой и иные объекты. Они дожидаются, пока Киев не соберет в одном месте большое количество боеприпасов или крупное скопление личного состава. После этого проводится массированный ракетный удар сразу по нескольким тыловым регионам, уничтожая все накопленное за несколько месяцев.

Благодаря такой тактике ВСУ вынуждены восполнять уничтоженные запасы, что опять же занимает у них немало времени и заставляет откладывать готовящиеся контратакующие действия.