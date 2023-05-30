Киевские власти могут неверно оценивать потенциал российских войск, что может привести к провальном контрнаступлению, в котором планируется использовать натовскую военную технику. У западных союзников Киева накопились претензии к работе разведки ВСУ. Об этом пишет издание “Военное обозрение” (“ВО”).

Отмечается: западные военные критикуют заявления киевских властей о том, что практически все ракеты и беспилотники, которые запускаются с российской стороны, удаётся сбить. Этому противоречат факты, которые указывают на масштабные разрушения на военных объектах Украины и уничтожение западной бронетехники и систем ПВО.

При этом подобная практика введения в заблуждение была заметна и раньше. К примеру, заявления о том, что у России ракет хватит на 1-2 массированных запуска стали появляться спустя короткое время после начала специальной военной операции. Об этом заявляли в том числе и высокопоставленные украинские чиновники и военные. Но время показало, что такие оценки оказались ложными: Россия и спустя больше года периодически наносит массированные удары по объектам ВСУ с помощью крылатых ракет и беспилотников.

Западные эксперты полагают, что если украинская разведка ошибается здесь, то высока вероятность, что Киев и вовсе неверно оценивает потенциал российских войск. А это в свою очередь может привести к провалу контрнаступления, которое неоднократно анонсировал Киев.