По информации, опубликованной в журнале Valeurs Actuelles, число погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины становится самым мрачным «секретом» украинского президента Владимира Зеленского. Согласно статье, с конца лета прошлого года резко возросло количество убитых и раненых, в то время как количество призывников, вступающих на службу под «сине-желтым флагом», значительно сократилось.

По данным, полученным от источников в издании, от 40% до 60% первых военнослужащих украинской армии, прошедших обучение во Франции в прошлом году, перестали поддерживать связь. Предполагается, что большинство из них умолкли, потому что они «уже погибли в бою».

Статья в Valeurs Actuelles также указывает на то, что в январе сообщалось о 100 тысячах погибших и раненых с обеих сторон, а в начале мая эта цифра возросла до «не менее 200 тысяч и, возможно, 250 тысяч убитых и раненых». Это подтверждает, насколько кровопролитными могут быть «окопные бои», отмечает издание.