Украинский флот потерял ещё одно военное судно. На этот раз ко дну пошёл десантный корабль “Юрий Олефиренко”. Об этом сообщает “Российская газета” (“РГ”) со ссылкой на военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко.

Корабль был потоплен во время российского обстрела порта Одессы. На судне начался пожар, затем огонь перекинулся на боеприпасы, которые находились в трюме. Они с детонировали, и корабль был уничтожен, рассказал Руденко. Отмечается, что в результате уничтожения корабля его личный состав понёс “значительные потери”.

“РГ” уточняет: корабль был спущен на воду ещё в 70-е годы прошлого века. В 90-е, во время раздела Черноморского флота, боевое судно передали украинской стороне. Название “Юрий Олефиренко” корабль получил в 2016 году, до этого именовался “Кировоград”.

Ранее сообщалось, что во время обстрела Одесской области Украины российскими войсками были повреждены несколько важных объектов в портовой зоне.