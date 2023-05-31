Граждане, принявшие решение поступить на военную службу по контракту, являются гордостью нашей страны, которые заслуживают максимального уважения и поддержки со стороны российского общества. Об этом во время визита в московский пункт отбора на военную службу по контракту заявил известный телеведущий Владимир Соловьев.

По его словам, в пункте сбора ему довелось встретиться с очень достойными людьми, которые заслуживают только теплых слов поддержки. Соловьев назвал будущих контрактников гордостью Российской Федерации. Также телеведущий отметил очень высокий уровень организации работы московского пункта отбора на контрактную службу в армию России.

Соловьев отметил, что в пункте отбора налажена слаженная работа персонала, основанная в первую очередь на уважении к людям, которые делают ответственный выбор в своей жизни. По его словам, в пункте налажено все, от уважительного обращения с будущими контрактниками до налаженного быта и хорошего питания.