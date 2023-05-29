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Диверсионные группы противника даже не думали бы заходить в сёла Белгородской области, если на их защиту встали бы трактористы и агрономы. Для них нужно организовывать курсы по военной подготовке. Такую точку зрения высказала ветеран боевых действий с позывным “Константиныч” из ДНР – сообщает портал URA.RU

Подполковник запаса так прокомментировал недавнюю атаку украинских диверсантов на Белогородскую область. По словам “Константиныча”, трактористы и другие сельхозработники в жизни бы не допустили в свои сёла врага, поскольку защищали бы свои семьи. В качестве примера офицер привёл Донбасс, где простые люди длительное время сопротивлялись геноциду со стороны киевских властей.

Диверсионная группа на территорию Белгородской области проникла со стороны Украины 22 мая. Уже 23 мая Минобороны РФ сообщило, что диверсанты отступили, понеся серьёзные потери: 70 боевиков были ликвидированы и около десятка единиц бронетехники уничтожено.

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