У ВСУ теперь не будет возможности использовать дорогу у “трёх сестёр” – месте, где сходятся границы России, Белоруссии и Украины. На украинской дороге здесь произошёл мощный взрыв. Подрыв попал на видео, который публикует издание “Русская Весна” (“РВ”).

В сообщении “РВ” говорится, что подорванная дорога потенциально могла использоваться ВСУ для атак. По ней, в частности, могла бы пройти тяжёлая техника. Теперь такая возможность исключена.

Место, где сходятся границы трёх государств, расположены на Украине в Черниговской области, в России – в Брянской области, в Белоруссии – в Гомельской области. В сообщении “РВ” не уточняется, когда произошёл подрыв дороги. Судя по видеозаписи, для уничтожения подъезда использовался стационарный заряд большой мощности.