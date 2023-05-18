Пользователь портала DTF под ником Sergey (GoodWin) Fedorov выложил в Сети 18-минутный геймплейный ролик исторической игры «Смута» от российских разработчиков. По его словам, он нашел пре-альфа версию новой игры на ноутбуке, который он приобрел через сервис объявлений «Авито».

При этом на приобретенном ноутбуке играть в новинку было практически невозможно поскольку в нем был установлен графический ускоритель RTX 3070 Ti. Однако после того, как игра была перенесена на стационарный ПК с видеокартой RTX 4090 игра запустилась без проблем. В пре-альфа версии игры присутствует большое количество катсцен, черновая озвучка и большое количество багов. Сюжетная линия завершена примерно на 30%, по мнению пользователя GoodWin.

В настоящее время официальной даты выхода игры «Смута» от разработчиков пока нет. Стоить отметить, что российская игра базируется на современном движке Unreal Engine 5, а на ее разработку было выделено порядка 500 миллионов рублей.