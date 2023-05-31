На территории Польши правоохранительные органы задержали беженку из Украины, которая обвиняется в торговле детьми для оказания услуг сексуального характера. Об этом в своем материале сообщает издание Wyborcza.

Автор материала со ссылкой на обвинительное заключение сообщает, что гражданка Украины по имени Светлана П. издевалась над своими приемными детьми и передавала их педофилам.

Подозреваемая украинская беженка руководила детским домом у себя на родине, однако в марте 2022 года она вместе с приемными детьми, для которых она являлась законным опекуном, приехала в Польшу в район Познани.

В настоящий момент прокуратура Польши обвиняет женщину в «физическом насилии над детьми, а также предоставлении их для сексуальных услуг за деньги педофилам». При этом некоторых детей она подвергала сексуальному насилию лично, а другим ограничивала доступ к еде, воде и туалету.

Представитель окружной прокуратуры Познани Лукаш Вавжиняк заявил о завершении расследования и аресте обвиняемой. По его словам, прокуратура будет добиваться самого сурового наказания для украинки.